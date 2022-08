Julian Hörl: "Mit Alex zu spielen, ist besser als gegen ihn"

Über blindes Verständnis, Olympiataktik und Sehnsucht nach den Bergen: Julian Hörl erklärt seinen Erfolgslauf mit Alexander Horst.

Julian Hörl und Alexander Horst haben mit dem Sieg beim Beachvolleyball-Future-Turnier in Baden (NÖ) ein Ausrufezeichen gesetzt. Der in Wien lebende 30-jährige Saalfeldner Julian Hörl erklärt, warum es mit dem 38-jährigen Routinier Horst so gut funktioniert.

Erst EM-Platz fünf, jetzt Sieger in Baden - beginnt die Kombination Hörl-Horst jetzt so richtig zu greifen? Hörl: Wir haben davor auch schon sehr gut gespielt. Leider bildet das Ranking nicht immer das tatsächliche Kräfteverhältnis ab. So mussten wir beim Turnier in ...