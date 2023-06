Kickboxerin Stella Hemetsberger holt Gold in Budapest

Beim Hungarian Kickboxing World Cup in Budapest hat die Salzburgerin Stella Hemetsberger den Sieg in der Kategorie bis 60 Kilo geholt.

Es war bereits der dritte Sieg in Folge bei dem renommierten Turnier in Ungarn. Hemetsberger (RS-Gym Salzburg) setzte sich im Halbfinale gegen Patrycja Plonka aus Polen durch und besiegte im Finale Alina Martyniuk aus der Ukraine. Die Gewinnerin der World Games 2022 kehrte damit in die Erfolgsspur zurück, nachdem sie im Mai bei den Thaibox-Weltmeisterschaften in Bangkok unerwartet früh gescheitert war.