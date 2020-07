Laurenz Leitner springt beim Topduo ein

Salzburgs Beachvolleyballtalent Laurenz Leitner spielt den Rest des Jahres mit Moritz Pristauz zusammen. Der Platz war durch den Rückzug von Martin Ermacora frei geworden.

Beim Champions Cup, dem Einladungsturnier für Österreichs beste Beachvolleyballer, hat der Tiroler Martin Ermacora überraschend aufgegeben und danach angekündigt, eine Auszeit bis Jahresende zu nehmen. Ermacora/Pristauz waren als Nummer-eins-Duo ins Turnier gegangen, die beiden waren im Vorjahr sensationell EM-Dritte.

Die Lücke füllen wird Laurenz Leitner. Der 20-jährige Salzburger hat erst im Winter - kurz vor dem Corona-Shutdown - international erfolgreich mit Florian Schnetzer gespielt. Beim Champions Cup gab es mit Thomas Kunert in der Vorrunde in Klagenfurt einen Überraschungssieg just gegen Ermacora/Pristauz.

Der Heeressportler mit aktuellem Arbeitsplatz Wien teilte via Instagram mit: "Ich freu' mich auf die kommenden Turniere und anstehenden Challenges!"

Quelle: SN