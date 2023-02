Amira Simon holt über 200 Meter die nächste Goldene

Leichtathletik-Talent Amira Simon hat bei den österreichischen U20-Meisterschaften erneut zugeschlagen und über 200 Meter außerdem ihren persönliche Bestmarke verbessert.

Die Union-Salzburg-Läuferin hat am Samstag in Linz über 200 Meter in 25,57 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt und sich damit den österreichischen U20-Titel geholt. Nach Gold über 60 Meter sowie Silber über 60 Meter Hürden vorige Woche war dies die dritte Medaille für die 18-jährige Neumarkterin.

Simons Clubkollege Paul Del-Negro verpasste über 800 Meter als Vierter die Medaillenränge knapp, verbesserte aber in 1:57,26 Min. den Salzburger U20-Rekord.