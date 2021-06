Der erste Tag der österreichischen U18/U23-Meisterschaften im ULSZ Rif brachte bereits mehrere Medaillen für die Salzburger Lokalmatadore.

Elias Zidar holte im Diskuswurf Silber mit 46,16 Metern. Bronze im Stabhochsprung gab es für die erst 13-jährige Sarah Baumgartner (beide Union Salzburg LA) mit 3,40 Metern. Den Sieg holte sich nicht unerwartet Lisa Gruber (LAC Amateure Steyr) mit übersprungenen 3,85 Metern. Einen Rekord holte sich mit Rang zwei aber Magdalena Rauter (TS Innsbruck), die mit 3,75 m die bisherige ÖLV-Bestmarke in der U16-Klasse von Kira Grünberg um drei Zentimeter verbesserte. Auch Rauter ist erst 14 Jahre alt.

Über 3000 Meter lief Ann-Kathrin Gruber (Union Salzburg) in 10:41,66 Min. ebenfalls zu Bronze.

Amira Simon erledigte den ersten Teil ihres umfangreichen Meisterschaftsprogramms optimal: Die 16-Jährige vom LT Salzburg lief über 100 Meter Hürden in 14,47 Sekunden zur Bronzemedaille.

Fortgesetzt werden die Titelkämpfe am Samstag (9.30 Uhr) mit weiteren Bewerben der U18-Kategorie. Am Nachmittag steigen die U23-Athleten ins Geschehen ein. Sie kämpfen von 16 bis 20 Uhr um Medaillen, unter anderem mit dabei ist Weitspringerin Inge Grünwald. Abgeschlossen werden die Meisterschaften am Sonntag ab 10.30 Uhr.