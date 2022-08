Luka Mladenovic geht mit großen Erwartungen in die Junioren-WM

Schwimmtalent Luka Mladenovic (SU Generali Salzburg) hat bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Lima (Peru) am Dienstag seinen ersten Einsatz.

Der Junioren-EM-Zweite über 200 Meter Brust will auch bei der Weltmeisterschaft um Medaillen mitkämpfen. Bei den Titelkämpfen in Lima wird er von seinem Trainer Plamen Ryaskov begleitet. Zweiter Starter aus Österreich ist der Kärntner Mark Horvath. Insgesamt starten bis Sonntag in Peru 600 Schwimmerinnen und Schwimmer aus über 100 Nationen.

Das OSV-Team, dem auch ein Physiotherapeut angehört, ist bereits in der Vorwoche nach Südamerika gereist. Die Zeitdifferenz beträgt sieben Stunden zu Mitteleuropa. Der 18-jährige Mladenovic schwimmt wie bei der erfolgreichen Junioren-EM im Juni in Otopeni (Rumänien) volles Programm: Er startet über 50, 100, 200 Brust sowie über 200 Lagen. Der Auftakt erfolgt am Dienstagnachmittag (MESZ) mit den Vorläufen über 100 Meter Brust.