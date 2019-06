Major-Debüt Straka in Auftaktrunde mitten in der Weltklasse

Sepp Straka hat seine erste Runde bei einem Major-Turnier der Golfer mit Bravour absolviert. Der in Wien geborene Doppelstaatsbürger (AUT/USA) schaffte bei den mit 12,5 Millionen Dollar dotierten US Open in Pebble Beach/Kalifornien am Donnerstag eine 68er-Startrunde und fand sich als Achter mitten in der Weltklasse. Die Führung übernahm Olympiasieger Justin Rose mit 65 Schlägen.

SN/APA (AFP/Getty)/Harry How Starke erste Runde von Sepp Straka