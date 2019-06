Major-Debütant Straka mit starkem Start bei US Open

Der österreichische Golfprofi Sepp Straka hat bei seinem Major-Debüt eine starke Auftaktrunde gespielt. Der 26-jährige Wiener schaffte am Donnerstag bei den mit 12,5 Millionen Dollar dotierten US Open eine 68er-Runde und blieb damit drei unter Par. Der zweite Österreicher Bernd Wiesberger kam mit einer Par-Runde (71) ins Clubhaus in Pebble Beach/Kalifornien.

SN/APA (AFP/Getty)/Harry How Straka überzeugte auch in Pebble Beach