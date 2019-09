Mama Fraser-Pryce im Gold-Glück - 100 m Titel bei Doha-WM

Shelly-Ann Fraser-Pryce hat sich am Sonntagabend bei den Leichtathletik-Weltmeisterschafen in Doha (Katar) den WM-Titel über 100 m geholt. Die Jamaikanerin gewann in der Jahresweltbestzeit von 10,71 Sekunden vor der Britin Dina Asher-Smith (10,83) und Marie-Josee Ta Lou von der Elfenbeinküste (10,90).

SN/APA (AFP)/JEWEL SAMAD Siegerin Fraser-Pryce jubelte mit Sohn