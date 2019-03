Mammut-Fußball-WM unsicher, Streit um Club-WM

Das hatte sich Gianni Infantino anders vorgestellt: Die Mammut-WM in Katar mit 48 statt 32 Teams ist noch in der Warteschleife, für die neue Club-WM legt sich Europa quer und die Global Nations League ist erst einmal vom Tisch. Nach dem Council-Meeting in Miami versuchte der FIFA-Präsident am Freitag den neuen Wettbewerb im Sommer 2021 mit 24 statt sieben Teams als Erfolgstory zu verkaufen.

SN/APA (AFP)/RHONA WISE Der Ball rollt nicht ganz so, wie es der FIFA-Boss gern hätte