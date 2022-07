Matthias Walkner fährt mit Tagessieg auf das Podest beim Hard-Enduro-Debüt

Der Kuchler Dakar-Star wird bei der "Red Bull Romaniacs" starker Dritter der Bronzeklasse. Spezialist Michael Walkner aus Gaißau holt in der Goldwertung nach einem sechsten Rang am Schlusstag den fünften Gesamtplatz.

Matthias Walkner hat sein Ziel erreicht. Nach fast 24 Stunden reiner Fahrzeit hat der amtierende Rallye-Weltmeister und Dakar-Sieger von 2018 das anspruchsvollste Hard-Enduro-Mehrtagesrennen der Welt bewältigt und einen Spitzenplatz in der Bronzeklasse erreicht.

Matthias Walkner bewältigte Rennen mit Rallye-Motorrad

Walkner ist der erste und bislang einzige Pilot, der die technisch sehr fordernde Strecke mit teils extremen Hindernissen auf einem Rallye-Motorrad bestritten hat. Weil seine KTM 450 Rally Factory im Gegensatz zu reinrassigen Enduros zu schwer, zu groß und weniger wendig ist, hat er sich für den Start in der Bronzeklasse entschieden. Das ist die dritte von insgesamt fünf Leistungsklassen.

Zwei Etappensiege sichern Matthias Walkner den Podestplatz

Die "Red Bull Romaniacs" war die fünfte Station der "FIM Hard Enduro World Championship", dementsprechend stark war das Starterfeld. Nach eineinhalb Trainingstagen konnte das KTM-Team das auf Hochgeschwindigkeit getrimmte Motorrad auf die gänzlich anderen Anforderungen in den rumänischen Karpaten abstimmen.

Matthias Walkner legte am Mittwoch gleich mit einem Tagessieg los. Am Donnerstag und am Freitag sicherte er seine Position als Podiumsanwärter mit Top-5-Resultaten ab. Beim Finale am Samstag fixierte der Dakar-Experte mit dem Etappensieg den dritten Platz bei seiner ersten Hard-Enduro-Rallye.