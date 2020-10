Mit Skirollern auf der Straße: Posse um Olympiasieger Felix Gottwald

In seinem Wohnort Ramsau war der 44-Jährige am 18. September auf der Fahrbahn unerlaubt mit Skirollern zur ausgewiesenen Trainingsstrecke unterwegs gewesen und das, "obwohl auf der Fahrbahn Spiele jeder Art verboten sind", wie es dort im Amtsdeutsch heißt. Eine Anzeige war bei der Behörde eingegangen.

Es ist ein Fall rund um einen Olympiasieger, wie er skurriler nicht sein könnte: Der frühere nordische Kombinierer und österreichische Rekordolympionike Felix Gottwald wurde vor wenigen Tagen von der Bezirkshauptmannschaft Liezen aufgefordert, zu einem Vorfall Stellung zu nehmen: In seinem Wohnort Ramsau war der 44-Jährige am 18. September auf der Fahrbahn unerlaubt mit Skirollern zur ausgewiesenen Trainingsstrecke unterwegs gewesen und das, "obwohl auf der Fahrbahn Spiele jeder Art verboten sind", wie es dort im Amtsdeutsch heißt. Eine Anzeige war bei der Behörde eingegangen. Gottwald wurde aufgefordert, innerhalb von zwei Wochen Stellung zu beziehen, sogar ein Rechtsbeistand wurde empfohlen.

Felix Gottwald hat im SN-Gespräch am Donnerstag bereits einen Schlussstrich unter die Causa gezogen. Nach telefonischer Rücksprache mit den Behörden in Liezen wurde eine Geldstrafe von 40 Euro plus zehn Euro Gebühr verhängt, die Rechnung sei unterwegs. "Ich werde aber dort weiter die Skiroller benutzen", sagt Gottwald, der seit zehn Jahren in der Ramsau wohnt und dort einige Versäumnisse in der Infrastruktur ortet und diese damit aufzeigen will. "Das ist ja das eigentliche Problem. Es geht nämlich um 250 Meter, die ich von meinem Haus zur offiziellen Skirollerstrecke bewältigen muss. Zu Fuß ist es ohne Gehsteig zu gefährlich und so wird man eigentlich aufgefordert, umweltfeindlich mit dem Auto die paar Meter zu fahren", sagt der 18-fache Medaillengewinner bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Es gehe nicht darum, Probleme aufzuzeigen, sondern Lösungen zu suchen. "Deshalb habe ich mich auch per Facebook an die Öffentlichkeit gewandt", so der gebürtige Zeller. Man würde zwar über den "modernen Tourismus" und Digitalisierung sprechen, aber die grundlegenden Dinge wie Geh- oder Radwege vergessen, ergänzt Gottwald, für den die Anzeige stellvertretend für den Stellenwert des Sports in Österreich ist: "In Finnland oder Norwegen würde man über so einen Vorfall nicht diskutieren müssen." Ihm sei aber klar, dass man sich an die Gesetze halten müsse und die Polizei solchen Anzeigen nachgehen müsse.

Und so kann wohl der offizielle Werbetext der Region Schladming-Dachstein/Ramsau in einem zwiespältigen Licht gesehen werden, denn dort steht: "Ramsau am Dachstein ist ein Ort, in dem Olympiasieger und Weltmeister immer wieder Energie und Kondition tanken, um Höchstleistungen vollbringen zu können. Denn Ramsau ist der richtige Platz, um Körper, Geist und Seele zu stärken." Gottwald bleibt in Bewegung und schmunzelt weiter.