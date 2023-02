Neue Ära in der NFL? Patrick Mahomes tritt mit Spektakel im Super Bowl in Tom Bradys Fußstapfen

Kleinigkeiten entschieden das hochklassige Finale zugunsten der Kansas City Chiefs. Neuerlicher Triumph soll nicht das Ende sein. Denn Superstar Mahomes ist der neue Tom Brady.

Die Kansas City Chiefs haben mit den Philadelphia Eagles das vermeintlich beste Team dieser Saison im Finale der National Football League gestoppt und zum dritten Mal nach 1970 und 2020 den Super Bowl gewonnen. Das 38:35-Offensivspektakel in der Nacht auf Montag in Glendale, Arizona, wird als eines der besten Endspiele in die Geschichte eingehen.

Es ist der große Triumph des aktuell besten Footballers der Welt: Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes überzeugte in seinem dritten Super Bowl erstmals auf ganzer Linie. ...