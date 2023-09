Die österreichischen Kanuten Felix Oschmautz, Mario Leitner und Moritz Kremslehner sind am Dienstag zum Auftakt der Wildwasserslalom-WM in Lee Valley im Kajak-Teambewerb auf Rang acht gepaddelt. Gold ging an Tschechien, das sich am Olympiaschauplatz von 2012 vor Frankreich und Polen durchsetzte. Am Mittwoch stehen die Canadier-Vorläufe mit Viktoria Wolffhardt auf dem Programm.

BILD: SN/APA/AFP/JANEK SKARZYNSKI Mario Leitner/l., Felix Oschmautz/r. mit Moritz Kremslehner 8./Archiv