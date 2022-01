Olympia in Peking: Werden die Sportler protestieren?

Spiele im Land der Unterdrücker. Warum bei Athleten der Frust über den Gastgeber China tief sitzt und dennoch keine Kritik zu erwarten ist.

Perfekt inszenierte Bilder werden von Peking aus um die Welt gehen, wenn dort am 4. Februar das olympische Feuer entzündet wird. Zugleich wird die Unterdrückung im Land weitergehen, der Feldzug gegen die muslimischen Uiguren, die in Umerziehungslager gesteckt werden, wo Zwangsarbeit und Zwangssterilisierungen grausame Realität sind. Fern der TV-Kameras wird das Regime die ethnische "Säuberung" in Tibet fortsetzen und die Daumenschrauben in Hongkong weiter anziehen, wo neuerdings nur noch willfährige Jasager zu Wahlen antreten dürfen.

Hat Olympia damit ...