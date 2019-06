Olympiasieger Justin Rose führt bei US-Open

Olympiasieger Justin Rose hat nach der ersten Runde der US Open die Führung inne. Der 38-jährige Engländer, der bei den US Open 2013 seinen bisher einzigen Sieg auf Grand-Slam-Stufe errungen hatte, zeigte in Pebble Beach südlich von San Francisco eine fast makellose Runde mit einem Eagle, fünf Birdies und nur einem Schlagverlust. Österreichs Sepp Straka liegt auf dem achten Platz.

SN/APA (AFP/Getty)/Harry How Straka überzeugte auch in Pebble Beach