Peter Herzog mit Halbmarathon-WM sehr glücklich

In Riga (LAT) lief der Saalfeldner Peter Herzog bei der WM im Halbmarathon am Sonntag auf Platz 50. Seine Zeit von 1:03:47 stellte ihn nach den vielen Problemen der letzten Monate sehr zufrieden.

Der österreichische Marathonrekordhalter arbeitete sich im Rennverlauf kontinuierlich nach vorne. Nach 10 Kilometern in 29:58 Min. lag der Union-Salzburg-Athlet noch auf Rang 65, schlussendlich lief der 36-Jährige mit 63:47 auf Platz 50 und verbesserte sich gegenüber seinem letzten Halbmarathon Ende August um mehr als drei Minuten.

Der 36-Jährige will noch in diesem Jahr einen Marathon laufen und die Weichen in Richtung Olympia in Paris stellen, auch wenn die Vorzeichen dafür nach einem Jahr voller Krankheiten und Verletzungen derzeit schlecht sind.

Peter Herzog sagte: "Ich bin eigentlich komplett ohne Erwartungen hergefahren und war sehr positiv überrascht, dass ich überhaupt nominiert wurde. Seit Jänner ging es bei mir eigentlich drunter und drüber und dass ich hier trotz gesundheitlichen und Verletzungsproblemen heute mit Platz 50 und einer 63er Zeit nach Hause fahren kann, macht mich sehr glücklich. Das ist ein kräftiges Lebenszeichen von meiner Seite, auch wenn der Sommer eine Katastrophe war. Ich bin mehr als zufrieden und es zeigt, dass ich immer noch sehr gut laufen kann."