Positiver Dopingtest bei PSVBG-Volleyballerin

Volleyballerin Inese Racina von Bundesligist PSVBG Salzburg ist bei einer Dopingkontrolle im Februar positiv getestet worden. Der lettischen Legionärin dürfte ein Medikament gegen Angina zum Verhängnis geworden sein.

Wie der Verein mitteilte, hatte die Spielerin bereits am 11. Februar von dem positiven Test erfahren, die PSVBG Salzburg aber erst am 5. März darüber informiert. Daraufhin sei sie mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert.

"Sie hatte weder den Verein, den Trainer noch den Teamarzt über die Einnahme eines vom lettischen Hausarzt verordneten Medikamentes gegen Angina informiert", hieß es in einer Aussendung des Vereins.

Der ÖVV und die nationale Anti-Doping-Agentur NADA seinen über die vereinsinterne Suspendierung informiert worden. Bis zur Pressemitteilung der Nada/ÖADR von Freitag habe der Verein keinerlei Informationen über den Stand des Verfahrens von der Nada/ÖADR als Verein bekommen. Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen, wurde betont.

Die PSVBG startet am Samstag gegen Eisenerz in die Runde um Platz fünf in der Bundesliga.