"Mateschitz hat die Vereinbarungen 200-prozentig erfüllt"

Als die Dosen fliegen lernten: Nach dem Tod von Dietrich Mateschitz erinnern sich einige der ersten Red-Bull-Sportler an die Pionierzeit mit Handschlagverträgen und zeigen die grellbunten Outfits von damals.

Hauptsache extrem und abenteuerlich, das war die Maßgabe, um in der Anfangszeit des Energydrinks zum Red-Bull-Sportler zu werden. Neben österreichischen Ikonen wie Formel-1-Pilot Gerhard Berger, Motocross-Weltmeister Heinz Kinigadner oder Skisprunglegende Andi Goldberger profitierten so auch Aktive abseits des großen Rampenlichts. Triathlet Wolfgang Erhart passte mit seinen Extrem-Unternehmungen perfekt zu Red Bull. Er war in den 1990er-Jahren Weltrekordler im Dreifach-Triathlon (12km Schwimmen, 540 km Rad und 126 km Laufen in 33 Stunden), bestritt 24-Stunden-Läufe und -Radrennen und Ultra-Schwimmbewerbe. Heute ist ...