Roma-Frauen mit Wenninger erstmals Serie-A-Champion

Das Frauen-Team der AS Roma steht vorzeitig als Gewinner der italienischen Fußball-Meisterschaft fest. Nach einem 2:1-Heimsieg gegen AC Fiorentina sind die Frauen um Ex-ÖFB-Teamkapitänin Carina Wenninger nicht mehr von Platz eins der Serie A zu verdrängen. Die Steirerin spielte am Samstag vor ausverkauftem Haus in der Innenverteidigung durch. Für die Roma ist es in der Vereinsgeschichte ein historischer Erfolg, handelt es sich doch um den ersten "Scudetto" auf Frauen-Seite.

BILD: SN/APA/AFP/ARCHIV/FILIPPO MONTEFORT Wenninger fuhr mit Roma den Titel ein

Für Wenninger wird der erste Meistertitel in Italien zugleich auch der letzte sein. Die 32-Jährige hatte vor gut zwei Wochen ihren Rücktritt mit Saisonende erklärt. Bis dahin stehen noch drei Serie-A-Partien und das Cup-Finale am 4. Juni gegen Juventus Turin auf dem Programm.