Salzburg hat sein Sportgroßereignis eröffnet

Mittwochabend wurden auf dem Salzburger Residenzplatz die Europäischen Betriebssportspiele (ECSG) bunt eröffnet. Mit 7000 Athletinnen und Athleten aus 23 Nationen sind die ECSG sogar, was die Teilnehmerzahl betrifft, größer als Olympische Winterspiele.

"Die Europäischen Betriebssportspiele sind eine der größten Sport-Veranstaltungen. Salzburg beweist damit einmal mehr, dass es dafür sowohl in sportlicher als auch touristischer Hinsicht bestens gerüstet ist", betonen Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Sportlandesrat Stefan Schnöll anlässlich der Eröffnungsfeier mit dem Einmarsch der 23 Nationen auf dem Residenzplatz. Die Spiele in und um die Stadt Salzburg haben ein Budget von zwei Millionen Euro und generieren einen Umsatz für die regionale Wirtschaft in Höhe von drei Millionen Euro.

Für die stark vertretene österreichische Delegation mit rund 900 Sportlerinnen und Sportlern wurde Karl Weilguny vom Landessportbüro die Ehre als Fahnenträger auserkoren. Die Europäischen Betriebssportspiele dauern bis Samstag.

Quelle: SN