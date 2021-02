Salzburg-Marathon fällt 2021 aus

Keinen Salzburg-Marathon wird es in diesem Jahr geben. Die teilnehmerstärkste Sportveranstaltung des Bundeslandes kann coronabedingt nicht wie geplant am 16. Mai stattfinden.

Alternativ wird am ursprünglichen Termin ein 10-Kilometer-Eliterennen steigen, dessen Starterfeld vom Salzburger Olympiateilnehmer Peter Herzog angeführt wird. "Wenn man wettkampforientiert trainiert, sind Wettkämpfe eine wichtige Bestätigung für die Arbeit, die man in den Sport investiert. Darum

begrüße ich es sehr, dass es Einladungswettkämpfe für leistungsorientierte Läuferinnen und Läufer gibt. Sie sind sehr begehrt. Und wenn ich einen Wettkampf in meiner Heimat bekommen kann, den ich für meinen Formaufbau Richtung Olympischer Spiele nutzen kann, ist das umso schöner."

Für laufbegeisterte Hobbysportler gibt es von 1. bis 3. Oktober "Lauf.Sport.Fest.Salzburg" als Höhepunkt einer ganzjährigen Bewegungsinitiative, wie der Veranstalterclub "Club RunAustria" am Freitag mitteilte.

In bewährter Form soll der Salzburg Marathon am 15. Mai 2022 zurückkehren.

Der für Sport zuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger sagt: "Leider konnte der Salzburg Marathon, wie viele andere Kultur- und Sportveranstaltungen im Jahr 2020 nicht stattfinden. Die Stadt Salzburg ist seit 2004 Kooperationspartner des Salzburg Marathon und damit ein treuer Begleiter von der ersten Stunde an. Das wird auch im schwierigen Jahr 2021 so bleiben. Nachdem für den Veranstalter eine seriöse und realistische Planung des Salzburg Marathon für den Mai 2021 nicht oder kaum möglich ist, werden wir gerne die beiden Alternativ-Laufevents unterstützen. Johannes Langer und sein Team leisten hervorragende Arbeit, nicht nur für die Stadt Salzburg, sondern für tausende Laufbegeisterte. Gerade in Zeiten der Pandemie boomt der Laufsport als wichtiger gesundheits- und sozialpolitischer Baustein. Somit ist der Ausfall des Salzburg Marathon für die Stadt Salzburg auch ein schmerzlicher finanzieller Verlust."

