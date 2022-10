Schützin Sylvia Steiner holte nächste Medaille

Auf Gold im Mixed-Bewerb ließ die Pongauer Schützin bei der WM in Kairo Silber im 50-Meter-Einzel folgen - und hat noch nicht genug.

"Entschuldigung für den verspäteten Rückruf, ich komme gerade von der Siegerehrung..." Schießsportlerin Sylvia Steiner kommt bei der WM in Kairo (Ägypten) selbst dann ins Schwitzen, wenn sie gerade nicht mit der Pistole in der Hand um Medaillen kämpft. Am Dienstag holte die 40-Jährige aus St. Johann ihr zweites Edelmetall. Im nichtolympischen 50-Meter-Einzelbewerb mit der Pistole wurde sie Zweite.

"Es läuft wirklich gut bei dieser WM. Ich hätte es mir besser nicht vorstellen können", sagte die Olympiateilnehmerin von Tokio, die sich so gut in Form fühlt wie noch nie in ihrer Karriere: "So ein gutes Jahr hatte ich noch nie." Erst am Montag hatte sie mit Gold im Luftpistolen-Mixed-Bewerb, zusammen mit dem Burgenländer Richard Zechmeister, ihren bislang größten Erfolg gefeiert. Das Finale der beiden gegen das Team aus Südkorea strapazierte die Nerven der Pongauerin aufs Äußerste: "Auch wenn wir die Medaille schon sicher hatten: Es ist doch ein WM-Finale", erklärte sie. "Meine Nervosität war da nicht mehr in den Griff zu bekommen." Dennoch zog das österreichische Duo nach einem verhaltenen Start davon und siegte schließlich klar mit 16:6.

Nur ein kurzes Anstoßen auf den Weltmeistertitel war drin, um ausgeruht in den Einzelbewerb am Dienstag zu gehen. Und schon am heutigen Mittwoch ist Sylvia Steiner erneut gefordert. Mit der Standardpistole startet sie im Einzel und erneut mit Zechmeister im Mixed. Wirklich wichtig wird es aber Freitag und Samstag in Kairo: "Mit der 25-Meter-Pistole geht es um einen Olympia-Quotenplatz", erklärt Steiner. Paris 2024 ist das erklärte Ziel der Schützin, die bei den Spielen in Tokio die Plätze 15 (10-m-Luftpistole) und 29 (25-m-Luftpistole) geholt hat.