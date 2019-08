Viktoria Schwarz hat am Freitag bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Szeged im Kajak-Einer über 500 m das Halbfinale (Samstag) erreicht. Die Oberösterreicherin kam in ihrem Vorlauf an die fünfte Stelle. Manfred Pallinger landete in seinem Canadier-Einer Vorlauf über 1.000 m an der vierten Stelle, was ebenfalls den Halbfinaleinzug bedeutet.

SN/APA/Archiv/HELMUT FOHRINGER Schwarz zog ins Halbfinale ein