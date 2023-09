Schwede Duplantis bricht eigenen Stabhoch-Weltrekord

Armand Duplantis hat am Sonntag beim Finale der Leichtathletik-Diamond-League in Eugene (Oregon) seinen eigenen Stabhochsprung-Weltrekord verbessert. Der 23-jährige Schwede, der zweifacher Freiluftweltmeister ist, überquerte 6,23 m und übertraf zum siebenten Mal den Weltrekord, den er zuletzt im vergangenen Februar in Clermont-Ferrand auf 6,22 m verbessert hatte.

Bereits zuvor hatte Gudef Tsegay aus Äthiopien den Weltrekord über 5.000 m stark verbessert. Die 26-Jährige brauchte im US-Bundesstaat Oregon 14:00,21 Minuten und war damit fast fünf Sekunden schneller als Faith Kipyegon aus Kenia in Paris. Ihre eigene Bestzeit verbesserte Tsegay um fast zwölf Sekunden.