Senegal schlug Tunesien und steht im Finale des Afrika-Cups

Die senegalesische Fußball-Nationalmannschaft um Superstar Sadio Mane steht im Finale des Afrika-Cups. Die Westafrikaner gewannen am Sonntag in Kairo das Halbfinale gegen Tunesien durch ein Eigentor in der Verlängerung 1:0 (0:0, 1:0). Tunesiens Tormann Hassen Mouez verpasste eine Flanke, Verteidiger Dylan Bronn konnte nicht mehr ausweichen, von seinem Körper prallte der Ball ins Tor (101. Minute).

SN/APA (AFP)/KHALED DESOUKI Kollektiver Jubel dank Eigentor