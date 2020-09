SN-Tipp: 20. Lehrgang für angehende Sportjournalisten

Der praxisorientierte Universitätslehrgang Sportjournalismus startet am 20. Oktober in seine 20. Auflage. Dieses von den Fachbereichen Sport- und Bewegungswissenschaft und Kommunikationswissenschaft der Uni Salzburg organisierte Kurzstudium (vier Semester) ist für Personen mit Interesse an der rasanten Welt des Mediensports von Journalismus und Produktion bis hin zu Public Relations und Content Marketing prädestiniert. Die Lehrgangskurse finden jeweils geblockt von Dienstag bis Donnerstag im Sportzentrum Rif statt. Abgeschlossen wird die Ausbildung mit dem Titel "Akademische/r Sportjournalist/in".

Anmeldungen und Informationen im Internet: http://sportjournalismus.uni-salzburg.at









Quelle: SN