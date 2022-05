Der Marathon zeigt, was gefehlt hat und was alles möglich ist

Standpunkt SN

Gerhard Öhlinger

Unbeschwert etwas mit vielen anderen zusammen erleben. Aufeinander zugehen anstatt Abstand halten. Sich umarmen, in lachende Gesichter ohne Maske schauen und Freude an Bewegung und Sport haben: Das Salzburger Marathon-Wochenende hat erst so richtig klar gemacht, was uns in der Pandemiezeit alles gefehlt hat.

Mitreißende Begeisterung haben die Kinder beim Junior-Marathon und beim Ausprobieren vieler Sportarten bei der Bunten Sportpalette gezeigt. Kaum zu glauben, dass solche gemeinsamen Sporterlebnisse für die Jugend noch vor nicht ...