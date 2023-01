Starker Start in Jakarta: Sportschützin Steiner gewinnt Silber

Die Pongauerin Sylvia Steiner glänzte beim Weltcupauftakt am Sonntag im Finale. Das Duell um Gold ging an die 23 Jahre jüngere Koreanerin Ye Jin Oh.

Die Salzburger Sportschützin Sylvia Steiner hat beim Weltcup in Jakarta am Sonntag mit der 10-Meter-Luftpistole den zweiten Platz erreicht. Damit ist nach einer Goldenen 2017 und einer Bronzenen im Vorjahr ihr Medaillensatz komplett. "Sehr cool. Beim ersten Weltcup heuer gleich auf das Podest, 2023 hätte nicht besser starten können", sagt die Pongauerin, die sich im Duell um den Sieg der 17-jährigen Koreanerin Ye Jin Oh geschlagen geben musste.

Steiner steigert sich im Finale

Zuvor war die 40-Jährige aus St. Johann mit soliden 575 Ringen als Fünfte in das Finale der Top 8 eingezogen. In der Entscheidung, in der Steiner in ihrer Karriere meist nicht in Topform agiert, steigerte sich die erfahrene Schützin. "Normal nicht meine Stärke, aber obwohl ich sehr nervös war, habe ich dieses Mal einfach getroffen", betont Steiner. Sie lieferte sich von Beginn an einen Zweikampf mit Oh, war vom Ausscheiden stets weit entfernt. Nach 25 Schuss ging es in das Match um Gold. Ab dem 4:4 verlor Steiner den Faden und Youngster Oh gewann 16:4. "Die jüngste Schützin des Turniers gewinnt gegen die älteste. Sie hat sehr gut geschossen", sagt Österreichs klare Nummer eins.

SN/gepa pictures/ jasmin walter Beim Schießen ist Präzision gefragt.

Weiterer Schritt Richtung Olympiaqualifikation

Steiner tritt in Indonesien am Montag im Mixedbewerb und ab Donnerstag mit der 25-Meter-Pistole an. Ihr zweiter Rang am Sonntag bringt wertvolle Punkte für die Weltrangliste - und damit auch Zähler für die Olympiaqualifikation. Steiner will nach ihrer Teilnahme an den Sommerspielen in Tokio 2021 auch im nächsten Jahr in Paris vertreten sein. Die nächste Chance auf einen Fixplatz bietet die Europameisterschaft im März.