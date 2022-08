Steiler Weg nach Paris beginnt für Lukas Knapp in München

Der Salzburger Speedkletterer Lukas Knapp will bei der Europameisterschaft in München ins Finale.

Eine Wand, 15 Meter hoch, fünf Prozent überhängend - und rund sechs Sekunden Zeit, sie zu bewältigen: Das ist Speedklettern. Bei der EM im Rahmen der European Championships in München hat Lukas Knapp, der einzige Salzburger im österreichischen Team, den Finaleinzug im Speed im Visier.

Sein Bewerb steigt am Montag, auf die Freiluftarena am Königsplatz in der Innenstadt freut sich der 25-Jährige aus Hof bei Salzburg schon: "Es ist sehr cool, wenn viele Leute da sind", sagt er. ...