Südkorea nach Verlängerung im Viertelfinale des Asien-Cups

Südkorea hat sich nach einem mühevollen Sieg über Bahrain ins Viertelfinale des Asien-Cups vorgearbeitet. Beim 2:1 nach Verlängerung am Dienstag erzielte der von Red Bull Salzburg an den Hamburger SV verliehene Hwang Hee-chan in der 43. Minute die Führung für die Koreaner. Nach Bahrains Ausgleich durch Mohamed Al Romaihi (77.) traf Verteidiger Kim Jin-su in der 105. Minute per Kopf entscheidend.

SN/APA (AFP)/GIUSEPPE CACACE Kim Jin-su sorgte für den entscheidenden Treffer in der Verlängerung