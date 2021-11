Tief enttäuscht von Coronapolitik: Felix Gottwald zieht sich aus Bundes-Sport GmbH zurück

In einem offenen Brief gibt der Salzburger Olympiasieger und Sportwissenschafter Felix Gottwald seinen Rückzug aus der Breitensportkommission der Bundes-Sport GmbH bekannt. Er setzt damit ein Zeichen des Protests "gegen die Ausgrenzung vom sozialen und damit auch vom sportlich bewegten Leben" durch den Lockdown für Ungeimpfte.

Der bekannte Sportler hört als Vorsitzender der Breitensportkommission der Bundes-Sport GmbH mit sofortiger Wirkung auf. Seine Gründe legt er in einem offenen Brief dar. "Ich bin angetreten, um ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, durch Bewegung und Sport die Welt, in der wir leben, besser zu meistern. Nach nun neun offiziellen Monaten in dieser Funktion stelle ich fest: Es mag in unserem Land gerade um viel gehen, aber sicher nicht um die Gesundheit und das Wohl der Österreicherinnen und Österreicher und der in Österreich lebenden Menschen - und das inmitten der größten Gesundheitskrise." Spaltung, Hetze, Diskriminierung - das seien die Regierungsgebote der Stunde. Er habe jegliches Vertrauen in die Politik verloren, schreibt er.

Felix Gottwald irritieren "die Art des Diskurses innerhalb der Politik, die Wortwahl, die Inkongruenz, die Geringschätzung, die mich als mündigen Bürger und Steuerzahler erreicht". Er gehe sehr verantwortungsvoll um mit vernünftigen und sinnvollen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, betont er. "Aber jetzt werde ich wie Millionen andere vom sozialen und damit auch vom sportlich bewegten Leben ausgegrenzt." Er habe als Sportler immer Verantwortung übernommen und übernehmen müssen, "daran hat sich nichts geändert und wird sich - unabhängig von Druck, jeglichen Regeln und Verordnungen - nichts ändern". Ihn stört auch, wie diskriminierend viele geworden seien in der Pandemie, und er hofft darauf, dass wieder eine Kultur des Füreinander-Daseins in diesem Land eintrete.

Gottwalds Appell an den grünen Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) ist, die Bewegung und den Breitensport zu fördern und nicht zu verhindern, um Übergewicht und Bewegungsarmut entgegenzuwirken.