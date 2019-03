Tor von Kiels Honsak und von Berlins R. Zulj in 2. GER-Liga

Mathias Honsak und Robert Zulj haben sich am Freitagabend in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga in die Schützenliste eingetragen. ÖFB-U21-Teamspieler Honsak brachte Holstein Kiel beim 5:1-Heimsieg gegen Erzgebirge Aue in der 6. Minute in Führung und schaffte auch zwei Assists. Zulj erzielte bei der 1:2-Niederlage von Union Berlin beim 1. FC Heidenheim den einzigen Treffer (23.) der Gäste.

SN/APA (dpa)/Stefan Puchner Robert Zulj freute sich über sein Führungstor, doch das Spiel kippte