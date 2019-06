Toronto nur noch einen Sieg vom ersten NBA-Titel entfernt

Die Toronto Raptors stehen vor dem ersten Titelgewinn in der National Basketball Association (NBA). Der einzige kanadische NBA-Club feierte am Freitagabend (Ortszeit) in Oakland einen 105:92-(42:46)-Sieg bei den Golden State Warriors und führt damit in der "best of seven"-Serie bereits 3:1. Zudem haben die Raptors im fünften Endspiel in der Nacht auf Dienstag (3.00 Uhr MESZ/live DAZN) Heimvorteil.

SN/APA (AFP/Getty)/EZRA SHAW Kawhi Leonard fast nicht zu stoppen