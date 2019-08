Triathletin Perterer holte im Olympia-Test Ticket für Tokio

Die Kärntnerin Lisa Perterer hat sich am Donnerstag beim Olympia-Testbewerb der Triathletinnen in Tokio einen Startplatz für die ebendort stattfindenden Sommerspiele 2020 gesichert. Die 27-Jährige entschied mit Platz 21 die interne ÖTRV-Ausscheidung gegen Sandra Vilic (34.) und Julia Hauser (47.). Am Freitag (0.30 Uhr MESZ) steht das Herren-Rennen mit Luis Knabl und Lukas Hollaus auf dem Programm.

SN/APA (Archiv)/EXPA/STEFAN ADELSBE Perterer fährt zu den Sommerspielen 2020 in Tokio