Der Salzburgring öffnet seine Tore für Jedermann

"Der Salzburgring den Salzburgern": Nicht nur bei "Ring frei" am 27. August kann die Strecke sportlich und ohne Motor umrundet werden.

Dröhnende Motoren sind die gewohnte Geräuschkulisse am Salzburgring. Doch die Rennstrecke stellt sich zunehmend breiter auf und wird zum Sportplatz für Jedermann. Das Rollsportfestival "Ring frei" am 27. August ist damit ein Türöffner im wahrsten Sinn des Wortes.

Inlineskater, Skiroller, Scooter und Kickbiker geben sich ein Stelldichein. Veranstalter Markus Förmer freut sich: "Wir werden an die 450 Wettkämpfer aus 17 Nationen am Salzburgring begrüßen können." Bei den Inlinern, die mit dem 42-Kilometer-Marathon einen Bewerb des German Inline Cup bestreiten, sind einige der Weltbesten dabei. Für ÖSV-Weltcuplangläufer Michael Föttinger aus Strobl ist ein Start selbstverständlich: "Hier am Ring habe ich das Rollerskaten überhaupt erst erlernt."

Unbehelligt vom Straßenverkehr rollen, das können am 27. August aber auch Hobbysportlerinnen und -sportler. Beim "Testival" nach den Rennen können viele Fortbewegungsmittel ebenso ausprobiert werden wie Sommerbiathlon. Und auf der 4,2 Kilometer langen Rennstrecke kann nach Herzenslust geskatet, und gerollt werden. Das Motto "Der Salzburgring den Salzburgern" ist übrigens nicht auf diesen einen Tag beschränkt, wie Ring-Geschäftsführer Ernst Penninger betont: "An Sonntagen haben wir immer bei freiem Eintritt für Bewegungshungrige offen, egal ob zum Laufen, Skaten oder Radfahren." Eine Woche vor "Ring frei" kann das mit einem guten Zweck verbunden werden: Bei "Radeln für Kinder im Libanon", einer Initiative der Pfarre Koppl, kann am 20. August radelnd gespendet werden.



www.ring-frei.eu