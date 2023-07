"Österreich gebührt Anteil an einer Medaille": Jamaikas Sprintkönigin Shelly-Ann Fraser-Pryce und Co. genießen den Aufenthalt in Rif.

Neun Medaillen bei Olympia 2021 in Tokio, zehn Medaillen bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2022 in Eugene: Jamaikas Athletinnen und Athleten gehören vor allem in den Laufdisziplinen zu den Besten der Welt. Eine 15-köpfige Abordnung von ihnen trainiert seit zwei Wochen in ...