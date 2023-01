Vom Zwölferhorn auf den Atlantik: Salzburgerin erfüllt sich den Traum vom Ocean Race

Anna Luschan gehört zur Crew des ersten österreichischen Boots beim Volvo Ocean Race. Die erste Etappe führt zu den Kapverden.

Eine Teilnahme am Volvo Ocean Race gehört zu den großen Träumen der meisten Segelsportler. Für Anna Luschan aus St. Gilgen wird dieser Traum wahr: Die 26-Jährige nimmt am Sprint-Cup der Kult-Regatta teil. Sie gehört zur Besatzung des ersten österreichischen Bootes, das in der 50-jährigen Geschichte des Ocean Race am Start sein wird. Dank einer Kooperation mit der Stadt Genua, zugleich der Heimathafen der 65 Fuß langen "Sisi", handelt es sich mittlerweile um eine österreichisch-italienische Unternehmung. Im Vorjahr deutete das Team ...