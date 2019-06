Der Norweger Karsten Warholm hat beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Oslo den fast 24 Jahre alten Europarekord über 400 Meter Hürden gebrochen. Der Welt- und Europameister gewann das Rennen am Donnerstagabend in glänzenden 47,33 Sekunden. Damit blieb der 23-Jährige vier Hundertstelsekunden unter der alten Bestmarke des Franzosen Stephane Diagana vom 5. Juli 1995.

SN/APA (AFP)/RYAN KELLY Warholm konnte seinen Weltrekord kaum fassen