Warum beim Trumer Triathlon die Hüllen fallen

Ein Hitze-Erlass steht beim heimischen Triathlon-Großereignis am Wochenende an. Lokalmatador Lukas Hollaus kennt die Strecken in- und auswendig und will beim allerletzten Abschied die Profis ärgern.

BILD: SN/GEPA Lukas Hollaus bei seinem Sieg 2022 auf der Kurzdistanz.