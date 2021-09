Wie Marathon in Covid-Zeiten funktioniert

Die Zielgruppe ist gesund und zu mehr als 90 Prozent geimpft. Den Veranstaltern machen aber mögliche neue Maßnahmen Sorgen.

Eineinhalb Jahre lang war nicht daran zu denken, große Stadtmarathons durchzuführen. Die Veranstalter mussten wegen Corona angesichts von Auflagen für Veranstaltungen, Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen kapitulieren. Der Herbst bringt nun das Comeback der Massenevents in Österreich. Die steigenden Infektionszahlen schüren aber die Unsicherheit bezüglich neuer Einschränkungen, so dass die Vorfreude gedämpft ist.Wien: Der Vienna City Marathon an diesem Sonntag wird zur Bewährungsprobe für Laufevents im großen Stil. 110 Seiten umfasst das Covid-19-Präventionskonzept, durch das die Veranstaltung erst möglich wurde. Kernpunkt des ...