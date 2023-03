Wolfsburg und Chelsea komplettieren Halbfinale der Frauen-CL

Die Fußballerinnen von Wolfsburg und Chelsea komplettieren das Halbfinale der Champions League. Den Deutschen reichte nach dem 1:0 im Hinspiel ein 1:1 im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain. Als nächster Gegner stellt sich Arsenal mit den beiden ÖFB-Teamspielerinnen Manuela Zinsberger und Laura Wienroither in den Weg. Chelsea warf den Titelverteidiger Olympique Lyon nach einem VAR-Elfer in der allerletzten Moment und dem folgenden Elfmeterschießen aus dem Bewerb.

Der achtfache Champion aus Frankreich rettete sich nach der 0:1-Hinspielniederlage zwar durch ein Tor von Vanessa Gilles (77.) in die Verlängerung, wo Sara Däbritz vermeintlich alles klar machte (110.). Doch nach VAR-Hinweis und minutenlanger Unterbrechung schoss Maren Mjelde die Engländerinnen mit einem Strafstoß (128.) zum 1:2 noch ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich Chelsea 4:3 durch und bekommt es nun mit dem FC Barcelona zu tun.

Wolfsburg und Barcelona stehen wie 2022 im Semifinale der "Königsklasse". Arsenal hatte sich am Mittwoch gegen Bayern München durchgesetzt und die Vorschlussrunde erstmals seit zehn Jahren wieder erreicht. Der englische Meister Chelsea war bei seinem bisher einzigen Vorstoß bis in diese Phase 2021 erst im Finale an Barcelona gescheitert.

Alexandra Popp (20.) erzielte am Donnerstag vor 14.367 Fans die Führung für Wolfsburg, für Paris war das 1:1 von Kadidiatou Diani (30.) zu wenig. Die ÖFB-Internationale Marina Georgieva verfolgte das Aus ihres Teams von der Bank aus.