100. Sieg als letzte Chance für Lewis Hamilton?

Trotz drei katastrophaler Rennwochenenden führt Max Verstappen die WM-Wertung in der Formel 1 wieder an. Weltmeister Lewis Hamilton ist in Monza fast schon zum Siegen verdammt.

In Führung liegend beim Grand Prix von Aserbaidschan ausgeschieden, in Führung liegend beim Grand Prix von Großbritannien ausgeschieden und in eine Startkarambolage beim Grand Prix von Ungarn verwickelt. Red-Bull-Pilot Max Verstappen musste in der Formel-1-Saison 2021 schon den einen oder anderen herben Rückschlag hinnehmen. Trotzdem führt der 23-jährige Niederländer das WM-Klassement vor dem Grand Prix von Italien am Sonntag in Monza (15 Uhr/live ORF 1) mit drei Punkten Vorsprung auf seinen Rivalen Lewis Hamilton an. Der Titelkampf in der Königsklasse des Motorsports ist nach sieben Jahren der erdrückenden Mercedes-Dominanz auch nach der Sommerpause weiterhin so spannend wie schon lange nicht mehr.

Obwohl Verstappen freilich nach wie vor der Herausforderer ist, hinterlässt das Gesamtpaket von Red Bull Racing in Verbindung mit ihrem Topfahrer im bisherigen Saisonverlauf einen stärkeren Eindruck als das Weltmeisterteam Mercedes mit dem siebenfachen Titelgewinner Hamilton. Denn in den vergangenen Jahren war nur ein Ausfall oder schlechtes Resultat meist schon zu viel, wollte man die Silberpfeile und den 36-jährigen Briten im Kampf um den WM-Titel ernsthaft gefährden. Zu dominant war die Symbiose aus dem mit Abstand besten Boliden im Feld und einem der besten Piloten der Formel-1-Geschichte.

Aber heuer ist alles anders: Verstappen hat, wie vorher bereits erwähnt, schon drei schlechte Rennwochenenden hinter sich. Dennoch brauchte er nur die beiden Rennen nach der Sommerpause in Belgien und den Niederlanden, um die WM-Führung mit zwei Siegen zurückzuerobern.

Aber auch wenn das Momentum momentan wieder auf der Seite von Verstappen zu sein scheint, sieht sich der Niederländer auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza nicht in der Favoritenrolle. "Es ist schwer zu sagen, wo wir stehen. Auf dem Papier wird das für uns das schwierigste Rennen werden", erklärt der WM-Leader, der in Monza bisher einen fünften Platz als bestes Ergebnis zu Buche stehen hat. Im Gegensatz dazu fühlen sich Mercedes und Hamilton im Königlichen Park wie zu Hause. Schon fünf Mal konnte der siebenmalige Weltmeister das Traditionsrennen für sich entscheiden. Will Hamilton am Ende der Saison seinen achten Titel bejubeln, ist ein weiterer Sieg in Monza fast schon Pflicht. Es wäre der 100. in der außergewöhnlichen Karriere des Mercedes-Piloten, der seinerseits die Favoritenrolle in Italien nicht annehmen möchte: "Ich hoffe, dass wir noch immer schnell sein können, aber wenn du dir diesen Honda-Motor ansiehst, hatte der uns dieses Jahr etwas voraus und wir haben hier diese langen Geraden. Red Bull wird hier sehr, sehr schnell sein. Das war dieses Jahr der größte Schritt in Sachen Leistung, wenn es um diesen Motor geht. Aber es wird eng", prognostizierte Hamilton, der letztmals 2018 in Monza triumphierte.