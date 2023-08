Arm im Gips: Toto Wolff bei Unfall verletzt

Wolff verletzt sich beim Mountainbiken

Den Beginn der knapp einmonatigen Rennpause nutzte Wolff für einen gemeinsamen Urlaub mit der Familie. Am Sonntag postete Gattin Susie Wolff auf ihrem Instagram-Account erste Bilder und Videos des Familienurlaubs. "Actionreicher Start in die Sommerferien. Das letzte Bild zeigt, wie das Downhill-Mountainbiking für Toto endete", schrieb die Direktorin der neuen Frauenrennserie F1-Academy. Das letzte Bild des Instagram-Beitrags zeigt Toto Wolff mit Sohn Jack. Darauf ist zu sehen, dass der linke Arm des 51-jährigen Wieners eingegipst ist. Laut SN-Informationen blieb Wolff eine schwerere Verletzung erspart, so hat sich der Mercedes-Boss den Start in die Sommerpause aber bestimmt nicht vorgestellt.