BWT Lechner Racing feiert Heimsieg in Spielberg

Nach einem unglücklichen Qualifying am Samstag schlug BWT Lechner Racing am Sonntag beim Heimrennen in Spielberg im Porsche Supercup zurück. Der Salzburger Rennstall feierte in Person von Bastian Buus in einem packenden Rennen den zweiten Sieg im zweiten Saisonlauf. Teamkollege Harry King legte eine beeindruckende Aufholjagd hin und fuhr vom elften Startplatz aus als Dritter noch auf das Podest.

BILD: SN/PORSCHE MOTORSPORT Bastian Buus holte in Spielberg den Sieg für BWT Lechner Racing.

Porsche-Junior Buus, der als Dritter in das Rennen ging, lieferte sich nahezu das ganze Rennen lang mit Larry ten Voorde einen packenden Zweikampf um den Sieg. Zwei Runden vor Schluss gelang dem 20-jährigen Dänen das entscheidende Überholmanöver. Robert Lechner: "Eine sensationelle Leistung meiner Fahrer" Mindestens genauso hoch einzuschätzen wie der Buus-Sieg war die Aufholjagd von Teamkollege Harry King. Der Monaco-Sieger ging nur vom elften Startplatz aus ins Rennen, kämpfte sich aber schnell nach vorn. Am Ende gelang dem 22-jährigen Briten als Dritter sogar noch der Sprung auf das Podest. "Es war ein fantastisches Rennen", sagte King, der vor dem nächsten Supercup-Rennen in Silverstone am kommenden Wochenende das Klassement punktegleich mit Buus anführt. "Du bist der King von Österreich", funkte SN-Kolumnist und Teamchef Robert Lechner, der trotz Ausfalls des dritten Lechner-Piloten Harri Jones hochzufrieden mit dem Verlauf des Heimrennens war. "Eine sensationelle Leistung meiner Fahrer und des gesamten Teams", jubelte Lechner.