Formel 1: Daniel Ricciardo ersetzt ab sofort De Vries bei AlphaTauri

Formel-1-Pilot Nyck De Vries fährt nicht mehr länger in der Königsklasse des Motorsports. Der Niederländer muss sein Cockpit bei AlphaTauri ab sofort für den Australier Daniel Ricciardo räumen. Das gab der zweite Rennstall in Besitz von Red Bull am Dienstag per Aussendung bekannt. Der 28-Jährige war erst zu Beginn dieser Saison als Nachfolger des Franzosen Pierre Gasly zu AlphaTauri geholte worden. In zehn Saisonläufen hat der frühere Mercedes-Ersatzfahrer jedoch in diesem Jahr noch keinen WM-Punkt eingefahren und ist Letzter der Fahrerwertung.