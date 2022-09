In Monza trifft Tradition auf Tristesse

Beim Grand Prix von Italien in der Formel 1 begehen die Tifosi ein doppeltes Jubiläum. Viel zu feiern gibt es aber nicht.

Als ob die Vorzeichen für das Ferrari-Heimspiel in Monza aufgrund der Pleiten-, Pech- und Pannen-Saison des italienischen Traditionsrennstalls in puncto Stimmung nicht schon schlecht genug gestanden wären, stürzte die Meldung über den Tod von Queen Elizabeth II. die Formel 1 unmittelbar vor dem Start des Rennwochenendes in Italien in tiefe Trauer. Stellvertretend für die gesamte Rennserie sagte Geschäftsführer Stefano Domenicali: "Die Formel 1 trauert um Ihre Majestät Queen Elizabeth II. Mehr als sieben Jahrzehnte lang hat sie ihr Leben mit ...