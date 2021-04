Formel 1: Red Bull kämpft mit Problemen

Die Standfestigkeit des Autos bereitet dem österreichischen Formel-1-Team auch zum Auftakt des zweiten Rennwochenendes Kopfzerbrechen. Das Wetter am Sonntag ist die größte Unbekannte.

Lewis Hamilton entschied zwar den Saisonauftakt in der Formel 1 vor drei Wochen in Bahrain hauchdünn für sich, als Favorit kommt der siebenfache Weltmeister nach eigenen Aussagen aber dennoch nicht nach Imola, wo am Sonntag das zweite Saisonrennen auf dem Programm steht.

"Wir lieben die Herausforderung. Es ist für uns alle aufregend, dass wir vor so einer Herausforderung stehen", sagte der Mercedes-Pilot in Hinblick auf das nächste Duell mit Widersacher Max Verstappen. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas sieht Red ...