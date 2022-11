Formel-1-Saisonbilanz: Red Bull muss das Vorbild für Ferrari sein

Während die Fußball-WM Fahrt aufnimmt, macht die Formel 1 Pause: einige Tops und Flops der abgelaufenen Saison.

Die Formel-1-Saison 2022 ist Geschichte. Im Jahresrückblick präsentieren die SN einige Tops und Flops der Saison.Das dominante Duo Erstmals seit 2013 sicherte sich Red Bull beide WM-Titel in der Formel 1. Weltmeister Max Verstappen zeigte in beeindruckender Art und Weise, dass er momentan der beste Pilot in der Königsklasse ist. Mit 15 Siegen in einer Saison stellte der 25-jährige Niederländer einen Rekord auf, der in Zukunft nur sehr schwer zu brechen sein wird. Teamkollege Sergio Pérez machte mit dem dritten ...