Formel 1: Verstappen dominiert beim ersten Heimrennen in Spielberg und baut WM-Führung aus

Beim Grand Prix der Steiermark in Spielberg baute der Red-Bull-Pilot mit einem souveränen Sieg seine Führung in der WM aus. Mercedes entwickelt das Auto laut Teamchef Toto Wolff nicht weiter.

Der große Sieger des ersten von zwei Formel-1-Rennen innerhalb von sieben Tagen auf dem Red Bull Ring in Spielberg heißt Max Verstappen. Der Niederländer feierte am Sonntag seinen insgesamt dritten Sieg beim Heimrennen seines Arbeitgebers und ist damit gemeinsam mit Formel-1-Legende Alain Prost Rekordsieger auf der Rennstrecke in der Steiermark.

Der 14. Sieg Verstappens in der Königsklasse des Motorsports war ohne Zweifel der bisher dominanteste des 23-jährigen Red-Bull-Piloten. "Du weißt nie, wie es ausgeht, aber wir hatten eine sehr gute Balance mit dem Auto und es hat heute sehr gut funktioniert. Wir freuen uns auf das Rennen hier in der nächsten Woche", sagte Verstappen nach seinem vierten Saisonsieg.

Bereits am Samstag sicherte sich der WM-Leader die Pole Position vor Titelverteidiger Lewis Hamilton und McLaren-Pilot Lando Norris. Mercedes-Pilot Valtteri Bottas, der eigentlich die zweitbeste Zeit am Samstag erzielte, wurde wegen eines Drehers in der Boxengasse im zweiten freien Training um drei Plätze in der Startaufstellung nach hinten versetzt.

Auf den ersten Startplatz ließ Verstappen einen Tag später im Rennen eine Machtdemonstration folgen. Vom Start weg kontrollierte der Niederländer, der sich bereits das ganze Wochenende über siegessicher präsentierte, das Rennen nach Belieben. Sukzessive baute der WM-Kandidat seinen Vorsprung Runde für Runde weiter aus, Widersacher Hamilton probierte zwar alles, kam aber nie in einen Bereich, um den Red-Bull-Piloten ernsthaft unter Druck zu setzen.

Als kleinen Trostpreis sicherte sich der siebenmalige Weltmeister nach einem späten Boxenstopp immerhin den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde. Bei der Zieldurchfahrt auf dem zweiten Platz betrug der Rückstand auf den Rennsieger aber mehr als 35 Sekunden. Normalerweise ist der Rekordsieger der Formel 1 nur Vorsprünge in dieser Größenordnung gewohnt. "Es war ein einsames Rennen. Red Bull hat sich sehr stark verbessert und wir haben heute keine Chance gehabt. Es fühlt sich so an, als würden wir viel Zeit auf den Geraden verlieren. Sie sind einfach schneller", sagte Hamilton.

Den letzten Platz am Podium sicherte sich Hamilton-Teamkollege Bottas. Der Finne profitierte dabei von einem verkorksten Boxenstopp bei Red-Bull-Pilot Sergio Pérez, der letztendlich Vierter wurde

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sorgte nach dem Rennen mit einer pikanten Aussage für Aufsehen: "Wir haben mit der Entwicklung in diesem Jahr aufgehört." Dieses Statement überraschte auch seine beiden Fahrer bei der Pressekonferenz nach dem Rennen.

Bei einem Blick auf die WM-Wertungen dürften die Aussagen Wolffs vor allem beim Rivalen Red Bull für Wohlwollen sorgen. Verstappen führt die Fahrerwertung mit einem Vorsprung von 18 Punkten auf Hamilton an, in der Teamwertung beträgt der Vorsprung des österreichischen Teams auf Mercedes bereits 40 Punkte. Und laut Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko spricht viel dafür, dass der Vorsprung kommende Woche weiter anwächst: "Strecke und Autos bleiben gleich. Nur die Reifen ändern sich, aber das sollte uns entgegenkommen."